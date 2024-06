Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Nach Verkehrsunfall Rettungshubschrauber im Einsatz

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend befuhr ein 22-jährer Mann aus Bad Nenndorf mit seinem Leichtkraftrad die Goldbecker Str. in Richtung Bösingfeld. An der Kreuzung Goldbecker Straße / Strang näherte sich von links aus auf der untergeordneten Straße Strang ein LKW, der von einem 39-jährigen Bösingfelder geführt wurde. Der LKW-Fahrer wollte an o.g. Stelle die Goldbecker Straße überqueren und übersah dabei den Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach einer Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bielefeld verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

