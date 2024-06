Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt.

Lippe (ots)

Der seit Donnerstag (27.06.2024) im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Mann hat sich der Polizei gestellt. Dieser steht im Verdacht im Mai 2023 in einer Kneipe in der Unteren Mühlenstraße ein versuchtes Tötungsdelikt begangen zu haben und einen 33-Jährigen mehrmals mit einem beschuhten Fuß auf den Kopf getreten zu haben. Der Blomberger wurde dabei schwer verletzt. Am Freitag (28.06.2024) meldete sich der Gesuchte aus freien Stücken bei der Polizei. Es handelt sich um einen 43-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen. Am Nachmittag verkündete ein Richter einen Haftbefehl gegen ihn, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Somit wird die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung und bittet darum, veröffentlichte Fotos und persönliche Daten des Mannes und der zunächst gesuchten Zeugin zu löschen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell