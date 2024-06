POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Tennisclub.

Lippe (ots) - Im Mai 2023 gerieten zwei Männer in einer Kneipe in der Unteren Mühlenstraße in einen Streit, in dessen Verlauf es zu einer gefährlichen Körperverletzung kam. Zunächst schlugen sich die beiden Männer gegenseitig. Als einer von ihnen bereits am Boden lag, trat ihm der unbekannte Tatverdächtige mehrmals mit dem beschuhten Fuß auf den Kopf. Das ...

mehr