Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Atemschutzattrappen für die Jugendfeuerwehr Kalkar

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kalkar (ots)

Am 29.08.2023 konnten die Kameradinnen und Kameraden der Jugendfeuerwehr Stadt Kalkar und die BetreuerInnen zwei Atemschutzattrappen entgegennehmen. Diese wurden vom Förderverein Löschzug Kalkar e. V. gespendet. Fast alle 25 Jugendlichen waren an diesem Dienstabend beim Gerätehaus in Niedermörmter dabei. Die Attrappen sehen wie ein normales Atemschutzgerät aus, sind aber auf die Anforderungen der Jugendlichen angepasst und können somit während der Übungsdienste verwendet werden. Der Förderverein Löschzuges Kalkar e. V. hat sich für diese Spende entschieden, damit die Jugendlichen bei übertritt in die aktive Feuerwehr schon gut vorbereitet sind. ,,Geübt werden kann beispielsweise das zügige Anziehen der erweiterten persönlichen Schutzausrüstung -PSA- als sogenannte Rüstzeit oder auch die Atemschutzüberwachung als Grundsteine für spätere Standardabläufe bei Einsätzen" so Ulrich Heynen vom Förderverein. Anne Kühnen als Leiterin der Jugendfeuerwehr freut sich schon darauf, die Attrappen bei den nächsten Dienstabenden einplanen zu können. ,,Wir freuen uns sehr, dass wir die Ausbildung dadurch noch abwechslungsreicher gestalten können. Die Übungen sind dadurch nicht nur praxisnah und spannend sondern auch noch realistischer" so Anne Kühnen. Die Jugendlichen und Betreuer bedankten sich nach der offiziellen Übergabe noch einmal persönlich bei den Vertreten des Fördervereins.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell