POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt.

Lippe (ots)

Im Mai 2023 gerieten zwei Männer in einer Kneipe in der Unteren Mühlenstraße in einen Streit, in dessen Verlauf es zu einer gefährlichen Körperverletzung kam. Zunächst schlugen sich die beiden Männer gegenseitig. Als einer von ihnen bereits am Boden lag, trat ihm der unbekannte Tatverdächtige mehrmals mit dem beschuhten Fuß auf den Kopf. Das Opfer (33 Jahre, aus Blomberg) erlitt schwere Verletzungen. Der Tatverdächtige verließ anschließend mit einer unbekannten Zeugin die Kneipe. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Die Polizei bittet nun auf richterlichen Beschluss die Medien und Bevölkerung im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen und der Zeugin. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: 40 Jahre alt, braune Haare, trug ein orangenes Hemd, eine dunkle Jeans sowie weiße Turnschuhe und führte Zigaretten mit sich. Die Frau soll dunkelbraune Haare haben, Brillenträgerin sein und war mit einem orangenen Blazer, einem weißen Top, einer blauen Jeans sowie weißen Turnschuhen bekleidet und trug eine Umhängetasche bei sich. Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/139335

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen und der Zeugin machen? Hinweise bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 5 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

