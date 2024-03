Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugenaufruf

Rheinbrohl, Arienheller Straße (ots)

Am 27.03.2024 kam es gegen 09 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Arienheller Straße in Rheinbrohl. Der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Kleinwagens verstieß beim Passieren mehrerer am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge gegen das Rechtsfahrgebot, sodass ein entgegenkommender Fahrradfahrer nach rechts ausweichen musste. Dabei kollidierte dieser mit dem Bordstein, kam zu Fall und verletzte sich. Der Fahrradfahrer musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der rote Kleinwagen fuhr in Richtung Hauptstraße weiter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den roten Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell