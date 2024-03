POL-PDNR: Wildunfälle

Kretzhaus (ots) - Am Dienstagabend befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Lahnstein die L 254 aus Richtung Notscheid kommend in Fahrtrichtung L 253 in Kretzhaus. An der Einmündung zur L 253 übersah er die querende Straße und fuhr mit dem Pkw geradeaus über den Bürgersteig, kollidierte mit einem Mast und landete in der Böschung. Der Pkw wurde stark beschädigt, der Fahrer verletzte sich leicht. Nach dem Unfall meldete er sich bei einer in der Nähe wohnenden Verwandten, ...

