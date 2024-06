Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Wohnung

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit zwischen Montag, 24.06.2024, 19:00 Uhr, und Freitagabend, 20:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in eine leerstehende Wohnung an der Parkstraße ein. Die Täter kletterten zunächst über einen Zaun und brachen danach im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses eine Terrassentür auf. Anschließend suchten sie in der Wohnung nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

