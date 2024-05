Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (07.05.) wurde die Polizei zu einem Einbruch in eine Firma in der Wustbacher Straße gerufen. In der Zeit zwischen Montag (06.05.) 22:00 Uhr und Dienstag 04:50 Uhr brachen unbekannte Täter über eine rückwärtig gelegene Tür in die Firma und die dortigen Büroräume ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Durch das gewaltsame Vorgehen der Täter entstand zudem ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

