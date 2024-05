Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten

Bergisch Gladbach - Drei Fahrer unter Drogeneinfluss an einem Abend erwischt

Kürten / Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (06.05.) haben Polizisten der Kreispolizeibehörde gleich drei Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen.

Um 19:20 Uhr stoppten sie einen Transporter der Marke Ford auf der Altenberger Straße in Kürten-Bechen. Der 29-jährige Aachener am Steuer des Wagens machte den Eindruck unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, so dass anschließend eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

Um 20:10 Uhr wurde der Fahrer eines E-Scooters auf dem Refrather Weg in Bergisch Gladbach-Gronau angehalten und kontrolliert. Der 51-jährige Bergisch Gladbacher zeigte Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum und auch sein Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutprobe erforderlich war.

In Bergisch Gladbach-Paffrath wurde schließlich gegen 21:20 Uhr ein 52-jähriger Kölner in einem Pkw der Marke Peugeot kontrolliert. Auch er zeigte Anzeichen für einen Einfluss von berauschenden Mitteln, was durch einen Drogenvortest belegt werden konnte. Auch ihm wurde nach Anordnung der Polizisten durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Alle drei Fahrer durften ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und im Falle eines positiven Blutprobenergebnisses ein hohes Bußgeld, Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot. (ct)

