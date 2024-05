POL-RBK: Rösrath - Vier Mofas aus Geräteschuppen entwendet

Bergisch Gladbach/Kürten/Odenthal (ots) - Am gestrigen Sonntag (05.05.) wurden der Polizei Rhein-Berg drei Einbrüche in Kindertagesstätten gemeldet. In Bergisch Gladbach-Refrath brachen ein oder mehrere Täter in der Zeit von Freitag (03.05.) circa 16:00 Uhr bis Sonntag (05.05.) circa 10:00 Uhr in eine ...

mehr