Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Kürten/Odenthal - Drei Einbrüche in Kindertagesstätten am Wochenende

Bergisch Gladbach/Kürten/Odenthal (ots)

Am gestrigen Sonntag (05.05.) wurden der Polizei Rhein-Berg drei Einbrüche in Kindertagesstätten gemeldet.

In Bergisch Gladbach-Refrath brachen ein oder mehrere Täter in der Zeit von Freitag (03.05.) circa 16:00 Uhr bis Sonntag (05.05.) circa 10:00 Uhr in eine Kindertagesstätte in der Straße An der Wolfsmaar ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Im Inneren brachen sie außerdem eine Zimmertür und diverse Schranktüren auf und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

In Kürten-Bechen fiel einem Zeugen gegen 07:00 Uhr ein aufgehebeltes Fenster bei einer Kindertagesstätte in der Dr.-Graf-Straße auf. Die hinzugerufenen Polizisten stellten schließlich fest, dass im Inneren mehrere Schränke durchsucht wurden. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch nicht beurteilt werden, was von dem oder den Tätern gestohlen wurde. Zuletzt wurde der Kindergarten am Freitag (03.05.) gegen 16:30 Uhr in ordnungsgemäßem Zustand verlassen.

Ein weiterer Einbruch in eine Kindertagesstätte ereignete sich zwischen Freitag (03.05.) circa 16:30 Uhr und Sonntag (05.05.) circa 13:30 Uhr in Odenthal-Blecher im Blumenweg. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt und etliche Schränke in mehreren Räumen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden elektronische Geräte im Gesamtwert eines schätzungsweise unteren vierstelligen Betrages gestohlen.

In allen Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und führte eine Spurensicherung an den Tatorten durch. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell