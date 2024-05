POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ein Verletzter nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bergisch Gladbach (ots) - Am Donnerstag (02.05.) wurde die Polizei gegen 10:15 Uhr in die Straße "Am Hermannshof" im Stadtteil Schildgen gerufen. Die dort wohnhaften Geschädigten mussten nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus feststellen. Die Täter brachen augenscheinlich die rückwärtig gelegene Kellertür des Hauses gewaltsam ...

