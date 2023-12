POL Schwaben Nord: Hauswand beschädigt

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Mittwoch (29.11.2023), zwischen 08.45 Uhr und 18.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Promenadenstraße geparkten Mini. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben ...

