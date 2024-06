Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Beim Linksabbiegen Motorradfahrer übersehen

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagmittag befuhr ein 50-jähriger Mann aus Lügde mit seinem PKW Audi die Poller Straße in Richtung Polle. An der Kreuzung Poller Str. / Burghagen wollte der Audi-Fahrer nach links in Richtung Wörderfeld abbiegen, dabei übersah er einen 59-jährigen Motorradfahrer aus Hannover, der auf der Poller Straße in Richtung Rischenau unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und wird sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

