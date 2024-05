Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verletzte ein Mann in einem Lokal in der Pforzheimer Innenstadt mehrere Personen.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde ein 43-jähriger Mann nach dem er vermeintlich mehrere Personen belästigte, aus einem Cafe in der Bahnhofstraße verwiesen. Gegen Mitternacht kehrte dieser wieder zurück und hielt dabei ein Messer in der Hand. Mit diesem verletzte der 43-Jährige in der Folge vier Personen. Die Männer erlitten oberflächliche Schnittverletzungen. Vor Ort gelang es den Einsatzkräften der Polizei, den Tatverdächtigen, welcher noch im Besitz des Messers war, durch zielgerichtete Ansprache dieses fallen zu lassen. Im Zuge der vorläufigen Festnahme leistete er jedoch Widerstand, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde.

Der 43-Jährige hat nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu rechnen.

Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Geschehnissen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

