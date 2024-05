Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Einbruch in Einfamilienhaus - Wertgegenstände entwendet

Friolzheim (ots)

Unbekannte sind am Samstagnachmittag gewaltsam über ein eingeschlagenes Fenster in ein Haus eingedrungen und haben Bargeld und etwas Schmuck an sich genommen.

Nach derzeitigem Sachstand gelangte die Täterschaft in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 21:45 Uhr über ein Fenster in einem schwer einsehbaren Bereich ins Innere des in der Höhenstraße gelegene Gebäudes. Dort wurden das Erd- und Obergeschoss durchsucht. Letztlich nahmen die Einbrecher Diebesgut in Höhe von rund 3.000 Euro an sich. Der Sachschaden am Gebäude dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen.

Sabine Maag, Pressestelle

