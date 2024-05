POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert Vorrang missachtet

Wildberg (ots) - Gegen eine Verkehrsinsel und anschließend in eine Böschung gefahren ist ein 48-jähriger Pkw-Lenker am frühen Sonntagmorgen in Wildberg. Der 48-jährige Mercedes-Fahrer befuhr gegen 01:15 Uhr die Landesstraße 358 von Sulz kommend in Richtung Wildberg. Als er an der Einmündung zur Landesstraße 357 beabsichtigte rechts abzubiegen fuhr er zunächst ...

