POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Bauwerkzeug aus Container entwendet

Friolzheim (ots) - Unbekannte sind am Samstagnachmittag gewaltsam über ein eingeschlagenes Fenster in ein Haus eingedrungen und haben Bargeld und etwas Schmuck an sich genommen. Nach derzeitigem Sachstand gelangte die Täterschaft in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 21:45 Uhr über ein Fenster in einem schwer ...

mehr