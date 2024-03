Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schweringen - Eigentümer dieses Fahrrads nach Diebstahl gesucht

(Thi) Am 15.03.2024 ereignete sich gegen 16:45 Uhr an der Bushaltestelle Holtrup auf der L351 in Schweringen ein Fahrraddiebstahl.

Ein 24-Jähriger aus Bücken beobachtete zu dem Zeitpunkt, wie ein Paketzusteller an der oben genannten Bushaltestelle hielt, ein nicht angeschlossenes Fahrrad in seinen Transporter einlud und losfuhr.

Der 24-jährige Zeuge verfolgte den Transporter und verständigte die Polizei. Nachdem der beschuldigte Paketzusteller bemerkte, dass seine Tat nicht unbemerkt bliebt und alle Fluchtversuche misslangen, brachte er das Fahrrad zurück zu der Bushaltestelle.

Bei der anschließenden Polizeikontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Paketzusteller um einen 21-Jährigen aus Bad Fallingbostel handelte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls eingeleitet.

Der Eigentümer des Fahrrads wird gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der 04251-67280 zu melden.

