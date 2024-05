Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gab es einen Steinwurf auf der B 10? - Hinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Mögliche weitere Geschädigte oder unbeteiligte Zeugen werden vom Polizeirevier Pforzheim-Nord gesucht, nachdem aus einer Personengruppe heraus am Sonntagabend offenbar ein oder mehrere Steine auf die Bundesstraße 10 im Bereich Pforzheim-Eutingen geworfen wurden.

Nach bisherigem Sachstand wurde ein Zeuge kurz vor 20:00 Uhr, im Bereich einer am Waldrand gelegenen Bushaltestelle in der Sägewerkstraße, durch einen lauten Knall an seinem Fahrzeug auf einen fliegenden Gegenstand aufmerksam. Hierbei war offenbar ein Lackschaden an seinem Fahrzeug entstanden. Nachdem mehrere Streifenwagen beschleunigt angefahren waren, konnte noch eine Kleingruppe mit Personen überwiegend jugendlichen Alters in Tatortnähe angetroffen und kontrolliert werden.

Ob es weitere geschädigte Personen gibt und ob möglicherweise mehrmals etwas auf die Fahrbahn geworfen wurde ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder selbst geschädigt wurden werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

