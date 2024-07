POL-LIP: Schlangen. Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Kind auf Fahrrad.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Freitag (27./28.06.2024) brachen Unbekannte in einen Autoverleih in der Werler Straße ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden Bargeld in geringer Höhe und eine Spardose. An der Eingangstür und einem Rolltor wurden erfolglose Einbruchsversuche festgestellt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter 05231 6090 beim ...

