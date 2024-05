Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Eydelstedt, Pkw fährt gegen Baum - Bruchhausen-Vilsen, 17-Jähriger mit Leichtkraftrad verunfallt - Stuhr, Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Einbruch in Scheune

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Scheune auf einem Hofgrundstück in der Schlingstraße eingebrochen. Die Täter gelangten durch eine Tür in die Scheune. Hier entwendeten sie mehrere Fernseher und diverses Werkzeug. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Eydelstedt - Gegen Baum

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagmorgen gegen 08.20 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 31-Jährige befuhr die Schweringhauser Straße und kam nach rechts von der Straße ab. Der Pkw kollidierte mit einem Baum und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Der 31-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Schweringhauser Straße musste für die Unfallaufnahme und die Pkw-Bergung für kurze Zeit gesperrt werden.

Bruchhausen-Vilsen - 17-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 23.00 Uhr in Engeln, Hache, wurde ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt. Der 17-Jährige befuhr die Straße in Richtung Bettinghausen, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn geriet. Das Leichtkraftrad landete im Graben und kollidierte mit einem gemauerten Übergang. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Leichtkraftrad hat die Polizei zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro.

Syke - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Sudweyher Landstraße in Höhe der Haus Nr. 55 ein am Fahrbahnrand geparkter Transporter beschädigt worden. Der Verursacher ist anschließend geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Transporter entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Einbruch in Wohnhaus

Am Montag in der Zeit von 06.00 bis 16.00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Reutlinger Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten mehrere Räume des Hauses. Ob die Täter etwas entwenden konnten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

