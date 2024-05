Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Fußgänger und Radfahrer kollidieren - Weyhe, Einbruch in Backshop ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Diebstahl Kompletträder

Am Sonntag in der Zeit von 00.00 bis 08.00 Uhr haben Unbekannte alle vier Räder eines Mercedes AMG in Stuhr, Alte Heerstraße, entwendet. Die Täter stellten den Pkw auf Pflastersteine, die von naheliegenden Baustellen stammten. Anschließend wurden alle vier Räder abgebaut und entwendet. Der Schaden beträgt ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Einbruch

In der Nacht zum Montag zwischen 00.15 und 01.15 Uhr sind Unbekannte in einen Kiosk in der Dreyer Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in den Backshop. Aus dem Büro entwendeten sie das Wechselgeld. Danach flüchteten sie unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Radfahrer und Fußgänger verletzt

Am Sonntag gegen 02.00 Uhr sind in der Moordeicher Landstraße ein 20-jähriger Radfahrer und eine 23-jährige Fußgängerin zusammengeprallt. Der Radfahrer fuhr ohne Licht und stand unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung ergab 0,9 Promille. Der Radfahrer und die Fußgängerin wurden zum Glück nur leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell