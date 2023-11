Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Täter stehlen Handtasche mit 2000 Euro Bargeld

Parchim (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmittag auf offener Straße in Parchim die Handtasche einer Seniorin entwendet. Die 88-Jährige wurde direkt nach Besuch eines Geldinstituts von zwei unbekannten Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Danach folgte ihr einer der Männer bis in die Straße "Ostring", entwendete die im Fahrradkorb abgelegte Handtasche der Dame und flüchtete. Das Opfer fuhr daraufhin umgehend zur Polizei, jedoch verlief eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Männern vorerst ergebnislos. In der Tasche der Seniorin befanden sich neben Ausweisdokumenten auch 2000 Euro Bargeld, die sie zuvor von ihrem Bankkonto abgehoben hat.

Die Polizei in Parchim (03871-6000) ermittelt wegen Diebstahls und bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zur Tat und zu den Tatverdächtigen, die von der Seniorin wie folgt beschrieben wurden: Einer der beiden Männer war älter als 30 Jahre, circa 170 cm groß und trug eine Schiebermütze. Der zweite Täter ist etwa 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, habe schwarzes gepflegtes kurzes Haar, trug schwarze Kleidung und hat eine schlanke Figur.

