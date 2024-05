Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei ---

Diepholz (ots)

In der Woche vom 21.04.24 bis 28.04.24 hat die Polizei verstärkt die Geschwindigkeit im Landkreis Diepholz, insbesondere an bekannten Unfallhäufungsstellen gemessen. Dabei wurden 260 Verstöße im Verwarngeldbereich (bis 55 Euro) und 180 Verstöße im Bußgeldbereich (ab 60 Euro) festgestellt. Neun Fahrzeugführende müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

An drei Tagen erhielt die Polizei Unterstützung vom Landkreis Diepholz. Während der Landkreis einen Radarwagen und einen Messbeamten zur Verfügung stellte, setzte die Polizei das dazugehörige Anhalte-Kommando ein.

Auch das Videofahrzeug der Polizeidirektion Osnabrück unterstützte die Aktionswoche und konnte in Barnstorf eine Taxifahrerin messen, die mit 112 anstelle der erlaubten 70 km/h unterwegs war. Die Taxifahrerin muss nun mit einem Fahrverbot von vier Wochen rechnen. Einen viel zu schnellen 21-jährigen Krad-Fahrer konnte die Polizei mit einer Hand-Lasermessung aus dem Verkehr ziehen. Der Krad-Fahrer war am Sonntag, 28.04.24, auf der L 202 in Mallinghausen mit 162 anstelle der erlaubten 100 km/h unterwegs. Auch er wird seinen Führerschein für eine gewisse Zeit abgeben müssen.

An den verschiedensten Messstellen erntete die Polizei viel Zuspruch von den Anwohnern. Auch viele kontrollierte (erwischte) Fahrzeugführende sahen ihren Verstoß nicht nur ein, sondern hatten auch Verständnis für die Messungen.

Etwaige Aktionswochen sind neben der alltäglichen Verkehrsüberwachung durchweg über das Jahr verteilt geplant, so die Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion Diepholz. Dabei geht es vor allem darum, auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen und diejenigen, die diese durch Regelverstöße beeinträchtigen, zu sanktionieren und zu einer Verhaltensveränderung zu bewegen. Verkehrssicherheit geht alle an und jeder kann seinen individuellen Beitrag leisten. Auch darauf soll im Rahmen von Aktionswochen hingewiesen werden.

