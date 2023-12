Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Unfallflucht in der Tügelstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (20.12.2023) zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr in der Tügelstraße in Ludwigsburg zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte auf unbekannte Weiße einen geparkten Opel und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben konnten, melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de.

