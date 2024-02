POL-REK: 240209-1: Auto stoppte im Straßengraben - Blutprobe

Bedburg (ots) - Eingangstür beschädigt Ein oder mehrere Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch (7. Februar) in eine Wohnung in Bedburg eingebrochen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Ein aufmerksamer Zeuge stellte am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr den Einbruch in die Wohnung an der Straße ...

