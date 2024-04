Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Führerschein sichergestellt

Lübbecke (ots)

(SN) Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit fiel Beamten der Polizeiwache Lübbecke am frühen Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr ein verdächtiger Audi an der Ecke Niederwall / Gerichtsstraße auf.

Dessen Fahrer hatte den Pkw von der Gerichtsstraße kommend in westlicher Richtung auf den Niederwall gesteuert. Dabei nutzte der Mann die Fahrspur des Gegenverkehrs und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung an der Verkehrsinsel vorbei. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle gaben ihm die Polizisten entsprechende Anhaltesignale. Daraufhin würgte der Mann sein Auto ab, fuhr erneut an und kam schließlich an der Zufahrt zum Parkplatz des Westertors endgültig zum Stehen.

Weil die Beamten bei der folgenden Kontrolle des 42-Jährigen eine mutmaßliche Alkoholisierung vermuteten, wurde er auf die Polizeiwache gebracht. Hier erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Ferner stellten die Polizisten den Führerschein des Lübbeckers sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

