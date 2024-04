POL-MI: Pkw auf Edeka-Parkplatz beschädigt

Porta Westfalica (ots) - (SN) Dank der Hinweise aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Wochenende in Porta Westfalica zwei Trunkenheitsfahrten beenden. Zunächst meldete man der Polizei gegen 23.40 Uhr am späten Samstagabend einen auf der Dehmer Straße in Schlangenlinien fahrenden Mercedes. Auch habe dessen Fahrer bei einem Abbiegevorgang einen Rotlichtverstoß begangen, so die Schilderungen. Die entsandten Beamten ...

