Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungslagen in und um Schwerin

Schwerin (ots)

Auch für den letzten Tag vor Heiligabend waren am gestrigen Samstag, den 23.12.2023, verschiedene Versammlungen in Schwerin angemeldet, auf die die Einwohner und Besucher Schwerins aufmerksam wurden. Dabei begann der Vormittag mit einer Versammlung zur "Solidarität mit der Familie im Kirchenasyl" vor dem Arsenal am Pfaffenteich in der Alexandrinenstraße. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr beteiligten sich 95 Personen, die den Redebeiträgen folgten. Eine nächste Versammlung, angemeldet durch die "Neue Stärke Partei", wurde ebenfalls in der Schweriner Innenstadt im Bereich der Puschkinstraße durchgeführt. Insgesamt nahmen 11 Personen teil, die nach etwa 90 Minuten die Örtlichkeit verließen. Währenddessen startete bereits der traditionelle, mit 205 Fahrzeugen bestückte Motorradkorso "Christmas-Ride-Demo für das Aufmerksammachen auf die Arbeit mit Senioren", der durch das Schweriner Stadtgebiet führte und vereinzelt mit Verkehrseinschränkungen verbunden war. Trotz eines kleinen Verkehrsunfalls, bei dem glücklicherweise nur Sachschaden entstanden ist, konnten die gesammelten Spenden übergeben werden. Zu guter Letzt machten Landwirte mit ihren zehn landwirtschaftlichen Fahrzeugen nahe der B106 gestern Abend unangekündigt auf sich aufmerksam. Mit Transparenten und Rund-um-Leuchten brachten sie ihren Protest zum Ausdruck. Nach etwa einer Stunde wurde der Bereich wieder verlassen. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Alle Versammlungen verliefen friedlich und ohne Störungen. Die Begleitung wurde von Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Schwerin sowie der Bereitschaftspolizei übernommen. Madeleine Haker, Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Dezernat 1, Einsatzleitstelle Rostock Straße der Demokratie 1 18196 Waldeck Tel.: +49 38208 888-2110

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell