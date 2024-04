Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßliche Trunkenheitsfahrten beendet

Porta Westfalica (ots)

(SN) Dank der Hinweise aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Wochenende in Porta Westfalica zwei Trunkenheitsfahrten beenden.

Zunächst meldete man der Polizei gegen 23.40 Uhr am späten Samstagabend einen auf der Dehmer Straße in Schlangenlinien fahrenden Mercedes. Auch habe dessen Fahrer bei einem Abbiegevorgang einen Rotlichtverstoß begangen, so die Schilderungen. Die entsandten Beamten konnten das Fahrzeug letztlich auf der Hausberger Straße verorten und stoppen. Dabei ergaben sich den Polizisten Verdachtsmomente einer Alkoholisierung des 26-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Schaumburg, woraufhin ihm auf der Wache Minden eine Blutprobe entnommen wurde.

Am frühen Sonntagmorgen endete auch die Fahrt eines 36-jährigen BMW-Fahrers vorzeitig. Zeugen waren zuvor auf die auffallend unsichere Fahrweise des Mannes gestoßen und hatten daraufhin die Polizei hierzu in Kenntnis gesetzt. Das Auto konnte durch eine Streifenwagenbesatzung letztlich auf der Portastraße angehalten und kontrolliert werden. Auch in diesem Fall erfolgte wegen des Verdachts einer Trunkenheit die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem stellten die Polizisten den Führerschein des Mindeners sicher. Beide Fahrer erhalten nun eine Strafanzeige.

