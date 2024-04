POL-MI: Fußgängerin von Radfahrer angefahren

Porta Westfalica (ots) - (AB) Einen unfreiwilligen Zwischenstopp in Porta Westfalica musste in der Nacht zu Freitag ein Schwertransport einlegen, der wenig zuvor erst in Hille startete. Kurz vor Mitternacht platzte bei dem knapp 40 Meter langen Gespann ein Hydraulikschlauch. Zu dem Defekt kam es, als das 65 Tonnen schwere Fahrzeug den Weserauentunnel in Richtung Bad Oeynhausen bereits durchfahren hatte und sich schon in ...

