POL-LIP: Lage. Umweltstraftat - Unbekannte entsorgen Fahrzeugmotor im Wald.

Am Donnerstagvormittag (04.07.2024) wurde gegen 11:00 Uhr im Waldgebiet am Goetheweg eine illegale Entsorgung eines Fahrzeugmotors entdeckt. Der genaue Tatzeitraum ist noch unbekannt. Die Täter transportierten den Motor bis zum Ende des Goethewegs, wo eine Schranke die Weiterfahrt verhindert. Von dort schleppten oder zogen sie den Motor etwa 100 Meter weit in den angrenzenden Wald. Dabei hinterließen sie eine deutliche Ölspur, die von der Schranke bis zum Ablageort des Motors führt. Die Polizei Lippe ermittelt wegen unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Goethewegs beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 1 zu melden.

