POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in die Oberschule in Berne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein Kleinwagen ist am Mittwoch, 19. Juni 2024, auf dem Parkplatz der Schule für Pflegeberufe in Delmenhorst aufgebrochen worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 08:10 bis 15:05 Uhr hebelten bislang unbekannte Personen eine Scheibe eines Kleinwagens auf, der auf einem Parkplatz am Delme Klinikum in der Wildeshauser Straße ...

