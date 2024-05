Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Farbe an Gaststätte

Greiz (ots)

Greiz. Am 16.05.2024 gegen 21:30 Uhr warfen Unbekannte Plastikbeutel, gefüllt mit rotbrauner Farbe, gegen die Außenfassade einer Gaststätte in der Theodor-Körner-Straße in Greiz. Es entstand geringer Sachschaden an der Hausfassade. Die Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0126572/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen . <BF>

