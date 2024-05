Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb im Geschäft - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Ein bislang unbekannter Dieb betrat gestern Nachmittag (16.05.2024), kurz vor 15:00 Uhr ein Geschäft in der Humboldstraße und spielte der anwesenden Mitarbeiterin Interesse an verschiedenen Produkten im Laden vor. Dabei nutzte er einen Moment der Unaufmerksamkeit und stahl eine schwarze Geldbörse, in welcher sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand. Anschließend entfernte sich der Dieb in unbekannte Richtung. Als die 39-jährige Mitarbeiterin die Tat bemerkte, informierte sie die Polizei. Trotz eingeleiteter Fahrndung gelang es nicht, den Täter zu stellen. Die Geraer Polizei ermittelt nun (Bezugsnummer 0126261/2024) und sucht nach Zeugen.

Beschreibung des Täters:

männlich, europäischer bis südeuropäischer Phänotyp, ca. 30 Jahre alt, ca. 190cm groß mit kräftiger Statur, kurzer 3- Tage Bart nur englische Sprache, T-Shirt und Jacke (Farbe unbekannt), blaue lange Jeans.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 -0 an die hiesige Polizeidienststelle zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell