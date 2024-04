Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Brownie mit besonderem Inhalt" - § 24aII StVG

Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unterzogen am Samstag, den 27.04.2024 um 11:30 Uhr im Dorfgraben in 99998 Körner einen 22-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugfüher äußerte, dass er am Vorabend einen "Brownie mit besonderem Inhalt" konsumierte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, sodass die Weiterfahrt unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24aII StVG eingeleitet wurde. Im Anschluss wurde die Blutentnahme im Krankenhaus in Mühlhausen durchgeführt.

