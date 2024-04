Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Helm und betrunken mit Kleinkraftrad unterwegs

Eichsfeld (ots)

Am Freitag, den 26.04.2024 gegen 21:00 Uhr fiel einer Streife in der Ortslage Westhausen eine Simson S51 auf, dessen Fahrer keinen vorgeschriebenen Schutzhelm trug. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 58-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.

