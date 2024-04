LPI-NDH: Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Nordhausen (ots) - Am Freitag, den 26.04.2024 kam eine 13jährige Radfahrerin zu Fall. Sie befuhr den Gehweg der Stolberger Straße in Nordhausen, bergab, in Richtung Töpferstraße. Nach dem Überqueren der Schröterstraße geriet sie ins Straucheln und stürzte. Das Mädchen trug keinen Helm und verletzte sich leicht im Gesicht. Ein hilfbereiter Passant half dem Kind, informierte einen Rettungswagen und kümmerte sich ...

