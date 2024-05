LPI-G: Angriff auf Ordnungsamtsmitarbeiterin

Gera (ots) - Am 15.05.2024 gegen 14:00 Uhr nahm ein Angestellter des Klinikums Gera eine Rauchentwicklung im Stadtwald wahr und informierte die Feuerwehr per Notruf. Durch die Feuerwehr konnte ein Flächenbrand in einem Ausmaß von 30 bis 40 qm festgestellt werden. Aufgrund der unklaren Brandursache wurde die Polizei Gera hinzugerufen und nahm die Ermittlungen wegen Brandstiftung auf. Die Schadenshöhe konnte noch nicht genau beziffert werden. (AD) Rückfragen bitte an: ...

