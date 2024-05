LPI-G: Polizeieinsatz an SBBS Gera

Altenburg (ots) - Durch die Polizei Altenburger Land wurde am 15.05.2024 erneut die Beschädigung von Wahlplakaten festgestellt. Unbekannte Täter hatten in der Kauerndorfer Allee durch Gewalteinwirkung einen großen Wahlaufsteller abgerissen und beschädigt. Auch am Theaterplatz wurde ein Wahlplakat durch Unbekannte angezündet und beschädigt. Konkrete Angaben über die Höhe der Sachschäden liegen der Polizei nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr