LPI-G: Brand An der Aumühle

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 14.05.2024 gegen 12:15 Uhr kam es an der Kreuzung Schopperstraße und Triebeser Straße in Zeulenroda-Triebes zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wollte eine 85-jährige PKW-Fahrerin von der Schopperstraße nach links Richtung Triebes abbiegen und übersah die vorfahrtsberechtigte 42-jährige PKW-Fahrerin. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wobei an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand und die 85-jährige leicht ...

mehr