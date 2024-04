PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Fahrraddiebstahl+++Sachbeschädigungen an PKW+++Verkehrsunfallfluchten

Bad Schwalbach (ots)

1. Hochwertiges Fahrrad gestohlen,

Niedernhausen, Taunusstraße, Mittwoch, 24.04.2024, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 25.04.2024, 09:30 Uhr

(cw) Zum Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Niedernhausen.

Unbekannte Täter entwendeten das im Hausflur abgestellte graue Trekkingrad der Marke KTM. Täterhinweise gibt es zurzeit nicht. Wer im Zeitraum verdächtige Personen bemerkt hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06126 - 93940 mit der Polizei in Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Sachbeschädigung an PKW,

Idstein - Wörsdorf, Auf der Roterd, Mittwoch, 24.04.2024, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 25.04.2024, 09:30 Uhr

(cw) Ein am Fahrbahnrand abgestellter PKW wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Idstein - Wörsdorf von Unbekannten beschädigt.

Am Donnerstagvormittag wurde die Polizeistation in Idstein über eine Sachbeschädigung an einem geparkten Volvo in Idstein Wörsdorf informiert. Im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten Unbekannte die Windschutzscheibe eines geparkten PKW beschädigt. Dabei entstand ein höherer Sachschaden. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, Kontakt mit der Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126 - 93940 aufzunehmen.

3. Autoreifen beschädigt,

Bad Schwalbach - Lindschied, Talblick, Sonntag, 21.04.2024, 18:00 Uhr bis 25.04.2024, 07:20 Uhr

(cw) Zwischen dem Sonntagabend, dem 21.04.2024 und Donnerstagmorgen am 25.04.2024 wurde in Bad Schwalbach - Lindschied der Reifen eines geparkten PKW beschädigt.

Der Halter eines Fiat bemerkte am Donnerstagmorgen an seinem geparkten PKW in der Straße Talblick, dass ein Reifen luftleer war. Bei genauerer Betrachtung des Reifens sah man, dass Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand in den Reifen gestochen hatten, so dass dieser die gesamte Luft verlor. Täterhinweise sind nicht vorhanden.

Trotz des langen Zeitraums hofft die Polizei auf Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, welche verdächtige Personen in der Straße gesehen haben. Sollten Sie in der Sache Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der 06124 / 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, Oestrich - Winkel, Schillerstraße, Donnerstag, 25.04.2024, 15:28 Uhr

(cw)Eine unter Alkoholeinfluss stehende Frau verursachte Donnerstagnachmittag in der Schillerstraße in Oestrich - Winkel einen Verkehrsunfall. Anstatt anzuhalten, fuhr sie weiter.

Eine 65-jährige Frau befuhr gegen 15:30 Uhr die Schillerstraße in Oestrich - Winkel. Dabei prallte sie gegen eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Anstatt anzuhalten fuhr sie weiter, was von einem Zeugen beobachtet werden konnte. Die verantwortliche Fahrerin konnte im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme der Polizei erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau alkoholisiert gewesen war. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, auch wurde der Führerschein der Frau sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.200 Euro.

5. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht, Bad Schwalbach, Am Bodelbrunnenplatz, Donnerstag, 25.04.2024, 09:30 Uhr bis 14:10 Uhr

(cw) Bei einem Verkehrsunfall in Bad Schwalbach am Donnerstag verursachte eine Person einen höheren Sachschaden und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Am Donnerstag zwischen 09:30 Uhr und 14:10 Uhr parkte ein schwarzer Kia in der Straße "Am Bodelbrunnenplatz" in Bad Schwalbach. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden fest, der durch ein vermutlich weißes Kraftfahrzeug verursacht worden war. Die Höhe des Schadens wird mit 2.000 Euro beziffert. Da bisher kein Fahrer ermittelt werden konnte, hofft die Polizei auf Ihre Mithilfe. Zeuginnen oder Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124 / 7078-0 zu wenden.

