Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Ertappter Ladendieb reißt sich los und verletzt Verkäuferin - Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als am Freitag plötzlich der Diebstahlsalarm in einem Bekleidungsgeschäft in der Güterbahnhofstraße anschlug, sprach eine Verkäuferin den mutmaßlichen Verursacher im Eingangsbereich an. Sie bat den Mann ihr zu folgen und den Inhalt seines Rucksacks vorzuzeigen. Als sich der Unbekannte weigerte, hielt sie ihn am Arm fest, um eine mögliche Flucht zu verhindern. Der Dieb riss sich aber gewaltsam los, wodurch sich die Verkäuferin leicht an der Hand verletzte. Dann floh der Mann um kurz vor 14 Uhr in Richtung Bahnhof. Was genau er entwendete, ist bis dato unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls, die das Polizeirevier Neckargemünd eingeleitet hat.

Der Täter wird als ungefähr 30 Jahre alt, 155 cm groß und mit kräftiger Statur beschrieben. Er hatte kurze, dunkle, glatte Haare und trug ein weißes T-Shirt mit grünblauem Aufdruck sowie eine dunkle Bermuda-Jeans. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach der Täter einem osteuropäischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223-9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell