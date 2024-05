Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Einsatz im Kindergarten Lederhose

Gera (ots)

Lederhose: Am 13.05.2024 meldete sich eine bis dato unbekannte Person via Telefon bei einem Kindergarten in Lederhose und drohte Straftaten zum Nachteil des Kindergartens an. Mit Bekanntwerden des Geschehens kamen Polizeibeamte aus Gera zum Einsatz. (LPI Gera berichtete).

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte der Anrufer nunmehr identifiziert werden. Es handelt sich um einen 14-jährigen Jugendlichen aus Schleswig-Holstein, welcher im Rahmen eines "Telefonstreiches" den Anruf tätigte.

Es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein Kavaliersdelikt! Der Jugendliche muss sich für sein Handeln strafrechtlich verantworten. (KR)

Pressemeldung vom 14.05.2024

LPI-G: Polizeieinsatz an Kindergarten in Lederhose

Gera Lederhose: Der Anruf eines bislang Unbekannten löste gestern (13.05.2024) einen Polizeieinsatz an einem Kindergarten in Lederhose aus. Kurz nach 13:00 Uhr meldete sich der Unbekannte zweimal via Telefon und drohte eine Straftat zum Nachteil des Kindergartens an. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Kinder sowie Erzieher im Kindergarten. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenbesatzungen nach Lederhose aus. In der Folge wurde der Kindergarten abgesperrt und durch Polizeikräfte gesichert. Alle Eltern wurden bereits im Vorfeld seitens der KiTa über den Vorfall informiert, so dass die Kinder abgeholt wurden.

Hinweise zu dem anonymen Anrufer liegen bis dato nicht vor. Auch am heutigen Tag (14.05.2024) sind Polizeikräfte ebenfalls vor Ort. Der Betrieb im Kindergarten wurden wieder aufgenommen.

Die Geraer Polizei ermittelt zum Gesamtgeschehen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell