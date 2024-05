Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Imbissgeschäft - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in ein Imbissgeschäft in der Gaswerkstraße in Gera meldete gestern (14.05.2024) früh ein Verantwortlicher der Geraer Polizei. Wie sich herausstellte, verschafften sich offenbar in der Nacht (ca. 01:50 - 04:45 Uhr) bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Inneren des Geschäftes. Letzten Endes stahlen sie von dort Bargeld und entkamen unerkannt. Die Kripo in Gera ermittelt dazu (Bezugsnummer 0123495/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

