Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnung aufgebrochen

Altenburg (ots)

Haselbach: Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 10.05.2024 bis zum 13.05.2024 in eine Wohnung in der Ramsdorfer Straße eingebrochen. Sie brachen gewaltsam die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach Angaben der Geschädigten wurde aus der Wohnung nichts entwendet. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen mit dem Einbruch gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0122962/2024 in Verbindung zu setzen.

