LPI-GTH: mehrere Garagen aufgebrochen

Ilm-Kreis (ots) - Am Wochenende wurden gleich mehrere Verkehrsteilnehmer bei Polizeikontrollen festgestellt, welche verbotenerweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilnahmen. In Ilmenau wurde ein 23-jähriger Skodafahrer, ein 31-jähriger Golf-Fahrer und eine 39-jährige E-Scooter-Fahrerin festgestellt, welche allesamt unter Drogeneinfluss fuhren. Ebenfalls in Ilmenau fuhr ein 47-jähriger ...

