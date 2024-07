Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zeugen zu Körperverletzung gesucht - 20-Jähriger unvermittelt geschlagen.

Lippe (ots)

In der Sylbacher Straße wurde ein 20-Jähriger am frühen Sonntagmorgen (07.07.2024) von einem Unbekannten angegriffen und leicht verletzt. Der Lagenser saß gegen 2.30 Uhr mit weiteren Personen auf einer Mauer an der Sylbacher Straße, als ein weißes Auto vorfuhr und anhielt. Aus diesem stiegen fünf unbekannte Männer. Einer von ihnen kam unvermittelt auf den 20-Jährigen zu und schlug ihn mit der Faust. Anschließend stiegen alle wieder in das Auto und fuhren davon. Nähere Angaben zu den Unbekannten oder dem Fahrzeug liegen nicht vor. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen wegen einer vorsätzlichen einfachen Körperverletzung aufgenommen und bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise zum Vorfall.

